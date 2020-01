Landrat Martin Sailer lädt zur Kinder- und Jugendsprechstunde ins Landratsamt Augsburg ein

Anmeldungen sind bis 4. März möglich

Die Kommunale Jugendarbeit des Landkreises Augsburg organisiert in regelmäßigen Abständen Kinder- und Jugendsprechstunden mit Landrat Martin Sailer, in der die jungen Mitbürgerinnen und Mitbürger ihre Fragen, Wünsche oder Anregungen vorbringen können. Der nächste Termin findet am, statt. Teilnehmen können junge Landkreisbürger – einzeln oder als Gruppe – bis 26 Jahre. Erwachsene Begleitpersonen sind selbstverständlich ebenfalls willkommen.Aus organisatorischen Gründen ist eine vorherige Anmeldung bis, erforderlich. Für die Anmeldung und Fragen steht Martina Egger von der Kommunalen Jugendarbeit unter der Telefonnummer 0821/3102-2669 oder via E-Mail unter Martina.Egger@LRA-a.bayern.de gerne zur Verfügung.