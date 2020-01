Mit dem richtigen Bewerbungsschreiben überzeugen – kostenloser Workshop, mit Anmeldung

Augsburg: Agentur für Arbeit |

Das Anschreiben ist das Kernstück jeder Bewerbung. Doch das Anschreiben fällt vielen auch am schwersten, vor allem Frauen, die nach längerer Zeit wieder ins Arbeitsleben zurückkehren möchten. In einem Workshop am Dienstag, 21. Januar 2020, erfahren Interessierte, wie sie mit dem Bewerbungsschreiben überzeugen können. Anhand praktischer Beispiele und eigener Formulierungen lernen sie, das Anschreiben auf die angestrebte Stelle zuzuschneiden.

Ort: Agentur für Arbeit Augsburg, Wertachstraße 28, 86153 Augsburg, Zi. E18

Zeit: 09:00 Uhr bis ca. 12:00 Uhr

Kosten: keine

Anmeldung: erforderlich unter Annette.Rosch@arbeitsagentur.de (begrenzte Teilnehmer-zahl)