Musikdrama um eine Einreise-Erlaubnis: »Der Konsul« von Gian Carlo Menotti

Oper in drei Akten -

Libretto von Gian Carlo Menotti



Von einer fast unheimlichen Aktualität ist diese Oper über das Warten auf ein Einreisevisum, die im Jahr 1950 in Philadelphia uraufgeführt wurde. Inszeniert wird sie von der Münchner Regisseurin Antje Schupp, die gerade mit dem Festspielpreis der Festpiele Zürich ausgezeichnet wurde.



1947 hatte Gian Carlo Menotti in der New York Times von einer polnischen Emigrantin, gelesen, die Suizid beging, weil man ihr die Aufenthaltsgenehmigung verweigerte. Den Komponisten erinnerte dieses Schicksal an seine jüdischen Freunde, die in den Jahren zuvor aus Österreich und Deutschland geflohen waren, und es inspirierte ihn zur Oper »Der Konsul«.



Die so entstandene dramatische Geschichte um die Ausreise der Familie eines Wider-standskämpfers erzählt im martini-Park die junge Regisseurin Antje Schupp, deren politische Inszenierungen und gegenwärtige Erzählweisen bereits am Schauspielhaus Zürich, an den Münchner Kammerspielen und am Theater Basel zu sehen waren.

Menotti schuf mit seiner ersten abendfüllenden Oper eine politische Parabel über Po-lizeiterror, Diktatur und Bürokratie in einem anrührenden veristischen Ton. Mit expressiver Klanggewalt, dramatischen Höhepunkten und lautmalerischen Momenten zeichnet er das tragische Schicksal von Magda Sorel.



Der gebürtige Italiener Menotti, dessen langjähriger Lebensgefährte übrigens der amerikanische Komponist Samuel Barber war, fühlte sich in seiner dramatischen Technik als Nachfolger des Spätromantikers Giacomo Puccinis.



Für Antje Schupp ist die nur etwa 1 1/2-stündige Oper »Der Konsul« etwas ganz besonderes: »Diese Kombination aus Ernsthaftigkeit, Systemkritik und aber auch sehr komischen Elementen ist etwas, wonach man sonst lange suchen muss. Meistens findet man »entweder - oder«, aber nicht »sowohl als auch«. »Der Konsul»« meistert diesen Spagat. In der einen Szene werden sprichwörtlich Kaninchen aus dem Hut gezaubert, in der nächsten findet brutale Polizeigewalt statt, danach spielt eine berührende Abschiedsszene - und das Ganze geht sogar ziemlich gut zusammen.«



Die Uraufführung 1950 in Philadelphia war überaus erfolgreich, es folgten 269 weitere Aufführungen am Ethel Barrymore Theatre und die Oper wurde sowohl mit dem Pu-litzerpreis als auch mit dem Drama Critics’ Circle Award ausgezeichnet. Diese Ehrun-gen verhalfen dem Komponisten und seinem auch heute noch brandaktuellen Werk zum internationalen Durchbruch.



Zur Handlung:

John Sorel muss seine Mutter und seine Ehefrau Magda fluchtartig verlassen, da er als Widerstandskämpfer aufgeflogen ist. Magda und er wollen sich im Nachbarland tref-fen, für das sie nun verzweifelt versucht, ein Visum zu erwirken. Doch ebenso wie zahlreiche andere scheitert sie im Konsulat an der Bürokratie. Gleichzeitig wird sie von Geheimagenten terrorisiert und ihr Kind wird immer kränker, bis es schließlich stirbt. Als John entgegen aller Warnungen zurückkehrt und festgenommen wird, begeht sie Selbstmord.





Besetzung und Termine



Besetzung



Musikalische Leitung Ivan Demidov

Inszenierung Antje Schupp

Bühne Christoph Rufer

Kostüme Mona Hapke

Video Gregor Brändli

Dramaturgie Vera Gertz

Magda Sorel Sally du Randt

Die Mutter Kate Allen

John Sorel Wiard Witholt

Die Sekretärin / Stimme auf der Schallplatte Natalya Boeva

Ein Agent der Geheimpolizei Stanislav Sergeev

Nika Magadoff Roman Poboinyi

Vera Boronel A-Reum Lee

Anna Gomez Susanne Simenec

Herr Kofner László Papp

Eine ausländische Frau Elene Khonelidze

Assan Irakli Gorgoshidze



Augsburger Philharmoniker



Termine



Sa 1.2.2020 19:30 | martini-Park

Do 6.2.2020 19:30 | martini-Park

Di 25.2.2020 19:30 | martini-Park

So 1.3.2020 18:00 | martini-Park

Mi 4.3.2020 19:30 | martini-Park

Sa 18.4.2020 19:30 | martini-Park

Fr 29.5.2020 19:30 | martini-Park