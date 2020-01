Nach Spendenaufruf: Hundefreunde ermöglichen OP für Dogo Argentino

Glück für Pacino: Über das Tierheim Augsburg fand der knapp vierjährige Dogo Argentino ein gutes neues Zuhause. Aber dann zeigte sich bei dem großen bewegungsfreudigen Hund ein, das bei Dogo Argentinos häufig vorkommt. Pacino hatte zunehmend Probleme beim Hinsetzen und Aufstehen, lief oft steif und humpelte bei längeren Spaziergängen.: Partieller Kreuzbandriss und hochgradige Hüftdysplasie beidseits mit Femurkopf-Luxation aufgrund von rassebedingter Hüftfehlstellung – zwei teurewaren dringend nötig.Pacino ist ein junger Hund und die tierärztliche Prognose besagte, dass er nach einer kurzen OP-bedingten Zeit der Einschränkung wohl wieder ein Leben ohne Schmerzen würde führen können. „Ein gutes“, erklärt Heinz Paula, Vorsitzender des Tierschutzvereins, „streben wir uns für alle unsere Schützlinge an und selbstverständlich auch für den jungen lebenslustigen Pacino.“Auf denhin legten Tierfreunde aus nah und fern für Pacino zusammen, und am 16. Dezember vergangenen Jahres konnte die erste TLPO (Tibial plateu leveling osteotomy) anberaumt werden. Leider heilte die Operationswunde nicht wie erhofft. Stattdessen verordnete der Tierarzt einen zusätzlichen Druckverband und noch mehr Ruhe. Doch Pacino schlägt sich wacker, er ist laut seiner Besitzer nach wie vor „ein wirklich, der auch mit der derzeitigen Situation gut zurechtkommt, sich aber wahnsinnig freut, wenn er wieder mehr Bewegung bekommt“.Die Chance darauf, das ist Heinz Paula wichtig, verdankt Pacino „der großartigen. Ein herzliches Dankeschön an alle, die in dieser Notlage mit Spenden geholfen haben".Wer selbst verfolgen will, wie es weitergeht, kann dem tapferen Dogo Argentino auf Instagram folgen unter