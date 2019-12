Neujahrskonzert mit Yvonne Madrid - The Vintage Love

Yvonne Madrid,Albert Steinberger,Elisabeth Buchner,Nargiza Yusupova,Polina Spirina,Was gibt es Schöneres, als das neue Jahr mit Musik von Lehár, Kühnecke, Stolz oder Puccini zu beginnen? Die Operetten-Diva Yvonne Madrid, gebürtige Erdingerin mit mexikanischen Wurzeln, lädt Sie zu ihrem Neujahrskonzert mit einem bunten Reigen aus Oper und Operette ein. Der Operette gehört ihre ganze Leidenschaft. Denn dieses Repertoire erlaubt es Yvonne Madrid auf der Bühne Romantik, Emotionen und Sentimentalität so richtig auszuleben und ihr Publikum zu berühren.Die in der Klassik ausgebildete Opernsängerin, mit zahlreichen Wettbewerbserfolgen im Fach Operette – u.a. im Operettenland Wien – gründete 2014 mit namhaften Kammermusikern aus München das Ensemble „The Munich Operettas“. Seitdem gehen sie gemeinsam auf Tournee und präsentieren Evergreens im Walzertakt und bekannte Traummelodien einem immer größer werdenden Publikum.Im Herbst ist ihre erste CD „The Vintage Love“ mit beliebten Arien aus Oper und Operette erschienen – mit diesem Programm begrüßt sie beschwingt das neue Jahr.Programm:„Wiegenlied“ aus der Operette „Flucht ins Glück“„Chi (il) bel sogno di Doretta“ aus der Oper „La Rondine“Noche hermosa“ aus „Katiuska“„Vilja-Lied“ aus „Die lustige Witwe“„Meine Lippen küssen so heiss“ aus der Operette „Giuditta“„Strahlender Mond“ aus „Der Vetter aus Dingsda“„Du sollst der Kaiser meiner Seele sein“„In mir klingt ein Lied“ nach Chopin, Bearbeitung der Etüde op. 10/3„Oh mio babbino caro“ aus der Oper „Gianni Schicchi“sowie Tangomelodien vonNach dem Konzertmit Yvonne Madrid.Ort: https://www.regierung.schwaben.bayern.de/ Tickets an allen Vorverkaufsstellen München Ticket, Preis 29,50 €und an der Abendkasse 30 €.Veranstalter: Huber DatenserviceGefördert vom Bund der Selbstständigen Bayern (BDS)