Peta kritisiert Augsburger Stadtrat: Protest gegen Tiershow im Weihnachtscircus

Ab Samstag gastiert auch heuer der "Moskauer Weihnachtscircus" in Augsburg. Die Tierschutzorganisation Peta übt scharfe Kritik an der Veranstaltung: Exotische Wildtiere wie Löwen würden zu unnatürlichen Kunststücken gezwungen. Peta appelliert einmal mehr an den Stadtrat, dem Beispiel von mehr als 100 deutschen Städten und Kommunen zu folgen, die Zirkussen, in denen Wildtierdressuren gezeigt werden, keine Plattform geben. Möglich wird das etwa durch die Umwidmung der betreffenden kommunalen Flächen wie in Berlin. Zudem fordert Peta die Zirkusdirektion auf, in einem ersten Schritt zumindest die Wildtierdressuren einzustellen.

Mehrheit der Bevölkerung für ein Verbot

"Es ist alles andere als besinnlich oder feierlich, dass für das kurze, zweifelhafte Vergnügen der Zirkusbesucher weiterhin Tiere quer durchs Land gekarrt und in die Manege gezwungen werden", sagt Biologin Yvonne Würz, Petas Fachreferentin für Tiere in der Unterhaltungsbranche. "Der Moskauer Circus sollte dem Vorbild tierfreier Zirkusse folgen, die die Zuschauerränge mühelos füllen."Erfolgreiche Zirkusgrößen bewiesen laut Peta, dass tierfreie Shows die Zuschauer begeisterten: Circus Roncalli zum Beispiel verabschiedete sich schon in den 90er-Jahren von Wildtierdressuren, nahm 2018 auch die Pferde aus dem Programm und ist nun gänzlich tierfrei. Das Unternehmen erfährt für sein Konzept und die zukunftsweisende Hologrammtechnologie weltweit Zuspruch. Für sein Weihnachtsgastspiel in Berlin hat Roncalli aufgrund der großen Nachfrage bereits Zusatzvorstellungen geplant. Auch andere Unternehmen, wie FlicFlac oder Cirque du Soleil, feiern ohne Tierdressuren große Erfolge und sind oft im Voraus ausgebucht. In 26 europäischen Ländern, darunter Belgien, Österreich, die Niederlande und Griechenland, sind bereits bestimmte oder alle Tierarten im Zirkus verboten. Peta verlangt, dass Deutschland diesem Beispiel folgt und beim Schutz von Tieren im Zirkus nicht länger das Schlusslicht bildet.Bezüglich exotischer Wildtierarten sprächen sich, so Peta, auch die Bundestierärztekammer sowie die Mehrheit der Bevölkerung für ein Verbot aus. Einer repräsentativen Forsa-Umfrage zufolge sind 82 Prozent der Deutschen der Meinung, dass Wildtiere im Zirkus nicht artgerecht gehalten werden können. Auch der Bundesrat forderte 2016 erneut ein Verbot von Wildtieren im Zirkus und begründete in seinem Entschließungsantrag detailliert, warum sie erheblichem Leid ausgesetzt sind - unabhängig vom jeweiligen Betrieb. Vor diesem Hintergrund kritisiert Peta insbesondere die CDU/CSU-Fraktion, die als einzige Partei im Bundestag ihre Zustimmung zu einem Wildtierverbot verweigert, sowie die FDP-Fraktion für ihre Unentschlossenheit.Peta sagt, Tiere seien nicht dazu da, Menschen zu unterhalten. Die Tierrechtsorganisation fordert ein grundsätzliches Verbot von Tieren im Zirkus, denn die Unterbringung in kleinen Gehegen, die ständigen Transporte sowie die von Gewalt und Zwang geprägte Dressur führten zu Verhaltensstörungen, Krankheiten und oftmals einem frühen Tod. Die Organisation setzt sich gegen eine Weltanschauung ein, die den Menschen als allen anderen Lebewesen überlegen einstuft. (pm)