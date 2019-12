Popcorn für den guten Zweck

Spendenaktion der Auszubildenden im Landratsamt Augsburg

Duftendes und knuspriges Popcorn erwartete die Besucherinnen und Besucher sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamtes Augsburg vergangene Woche bei einer ganz besonderen Aktion: Der Fachbereich Personalmanagement hat sich für künftige Messeauftritte, wie z. B. die „fit for JOB“, eine Popcorn-Maschine zugelegt. Um die Leistungsfähigkeit und die Rezeptur zu testen, verteilten die Auszubildenden des zweiten Lehrjahres Popcorn im Eingangsbereich des Landratsamtes gegen eine freiwillige Spende.Der gesammelte Erlös kommt dem Förderverein der Klinik für Kinder und Jugendliche beim Schwäbischen Mutter-Kind-Zentrum Augsburg e.V., kurz „mukis“ zugute. Gelohnt hat sich diese Aktion auf alle Fälle, sodass letztlich ein stolzer Betrag von 500 Euro zusammengekommen ist. „Ich freue mich, dass unsere Besucher und Mitarbeiter durch den Kauf von Popcorn die „mukis“ unterstützen können und danke allen, die zu dieser erfolgreichen Aktion beigetragen haben“, so Landrat Martin Sailer. Die Spende übergab er gemeinsam mit den fleißigen Auszubildenden, der Personalleiterin Claudia Ziegler sowie den beiden Ausbildungsbeauftragten Christina Müller und Monika Wiedemann an den 1. Vorsitzenden des Fördervereins, Max Strehle, MdL a. D.