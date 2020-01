Reibach mit den ‚Kuscheltieren‘

Sieben Wochen alt, 700 g schwer, ein, gerade mal so groß wie ein Meerschwein – und doch sollte der kleine Zwergspitz mit gefälschtem Impfpass per Inserat imwerden. Eine aufmerksame Tierfreundin informierte das Veterinäramt Augsburg, dessen Mitarbeiter stellten das Tier beim Verkäufer sicher. Der muss nun mit einer Anzeige rechnen, der Welpe wurde dem Tierheim anvertraut.Hier kümmern sich erfahrene Pflegerinnen liebevoll um die, doch eine mehrwöchigekann dem jungen Tier nicht erspart werden. Das strenge Reglement ist nötig, um unter allen Umständen einen möglichen Ausbruch vonzu verhindern. Die für Mensch und Tier tödliche Infektionskrankheit gilt in Deutschland seit dem Jahr 2008 als ausgerottet – und das soll auch so bleiben.„Nur gesunde parasitenfreie Hunde im Alter ab, für Tollwut ab frühestens zwölf Wochen dürfen überhaupt geimpft werden“, informiert Sabina Gaßner, Geschäftsführerin des Tierschutzvereins. Sie rät Kaufinteressenten zur: „Wenn der Impfpass eines Tieres von den vorgeschriebenen Zeiten und Pflichtimpfungen gegen Staupe, Hepatitis, Leptospirose, Parvovirose und Tollwut abweicht, kann etwas nicht stimmen.“Ella ist bereits das zweite Opfer vonin diesem Jahr im Augsburger Tierheim. „Das Problem wird umso größer“, so Gaßner, „je mehr ein Tier zum gerade angesagtenwird, mit dem schnelles Geld zu machen ist.“Den Betreiber-Plattformen sei dabei eher kein Vorwurf zu machen. So informiert zum Beispiel ein bekannter Online-Marktplatz vor entsprechenden Anzeigen ganz im Sinne Gaßners: „Unterstütze keine Tierquälerei. Hole deinen Hund immerbeim Züchter oder Halterab. Beim Kauf eines Welpen lasse dir immer dasund diezeigen. Kaufe nicht aus Mitleid oder auf offener Straße – du förderst damit, riskierstund hohe! Schau nach Angeboten lokaler Tierheime oder Tierschutzvereine!“, Holzbachstr. 4c, 86152 Augsburg, Tel. 0821/45 52 90-0, www.tierschutz-augsburg.de