Die Selbsthilfe Gruppe Restless-Legs(Unruhige Beine )

treffen sich Im Gesundheitsamt Augsburg,

Karmelitengasse 11. im Gruppenraum am 21. 01 Dienstag zum

Info Austausch .

Ferner Erfahrungsaustausch und was 2020 alles geplant ist

Vorträge ,Seminar und Treffen ,so wie weitere Veranstaltungen.

Allen Betroffenen und Angehörigen ein gutes 2020.



Die RLS-SHG Augsburg/Stadt -Land

Die Gruppenleiter