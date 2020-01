Schafe, Wolle und mehr

Das Naturmaterial Wolle steht im Mittelpunkt des Kreativangebots von Kunstpädagogin Marianna Haas im Februar auf Gut Morhard. Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahre sind eingeladen, am Samstag,, und Sonntag,, jeweilszu gestalten. Vorab stellt die Kursleiterin am Samstag zuvor, amunterschiedlichevor. "Beim Werken selbst sind der Fantasie aber keine Grenzen gesetzt", betont Haas, so dass schließlich "alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einer ganz individuellen Maske nach Hause gehen". Maximal acht Plätze, Anmeldung ist erforderlich.Wer mehr überwissen will, ist beirichtig, das im Februar, März und April jeweils am letzten Samstag des Monats vonstattfindet, erstmals also am. Auf dem Programm steht, so Haas, „zunächst ein Besuch derauf Gut Morhard. Sie erfahren Wissenswertes über die Rasse und Schafschur. Anschließend bereiten wir gemeinsam Wolle zum Waschen und Kardieren vor – kostenloseinbegriffen“. Getränke und Gebäck stehen gegen Unkostenbeitrag zur Verfügung, um einewird gebeten.Anschließend besteht Gelegenheit, sich weitere drei Stunden künstlerisch mit Wolle zu beschäftigen. Den Auftakt macht am Samstag, den, voneine Einführung in. Das Material wird gestellt, die Teilnehmerzahl ist auf maximal zwölf Personen begrenzt, um Anmeldung wird gebeten. Unkostenbeitrag15 €/Stunde,(1 – 2 Erwachsene mit bis zu vier Kindern) 55 € für 1,5 Stunden, für jede weitere halbe Stunde 15 €.Näheres zumerfahren Sie auf der Website des Tierschutzvereins, in den ausliegenden grünen Veranstaltungsflyern oder im NANU-Programm 2020., Landsberger Str. 144, 86343 Königsbrunn, Tel. 082 31 / 340 66 66, gut.morhard@tierschutz-augsburg.de, www.tierschutz-augsburg.de, www.nanu-augsburg.de