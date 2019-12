Silvester-Tipps für Tierbesitzer

Wenn es die Menschen zu Silvester wieder so richtig krachen lassen, verkriechen sich auch in und um Augsburg wieder Tausende von Hunden und Katzen ängstlich unterm Sofa. Denn sie haben generell ein empfindlicheres Gehör als Menschen, für Tiere sind explodierende Raketen und Böller echter Stress. Der in der Silvesternacht allgegenwärtige Pulvergeruch unterstreicht in der Wahrnehmung der Tiere dasnoch.Hier einige, wie verantwortungsbewusste Tierhalter die Auswirkungen der Knallerei für ihre Tiere mildern können:- Zitternde Tiere, das würde sie allenfalls in ihren Ängsten bestätigen.- Die Ohren der Tiere, um Verwirrung und zusätzliche Desorientierung zu vermeiden.- Ängstliche Hunde sollten in der Silvesternacht ausschließlich an derausgeführt werden- In schlimmen Fällen helfen Baldrian odervom Tierarzt.Gewissermaßen von selbst versteht sich, dass Halter von ängstlichen Tieren keinesfalls selbst mitknallen sollten. Stattdessen lieber mit den Tieren inzuhause bleiben, diehalten und den Tages- bzw. Nachtablauf sowie möglich gestalten. Höchstens können Fernseher oder Radio etwas lauter als üblich gedreht werden, um dem Silvesterlärm eineentgegenzusetzen.