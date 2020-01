Spendeninitiative der Auszubildenden der Seele GmbH in Gersthofen

Lose für einen guten Zweck zu erwerben und etwas zu spenden. Die jährlichen Spendenziele gehen aus Vorschlägen der Mitarbeiterhervor. Bedingung hierfür ist jedoch, dass es sich um eine wohltätige Einrichtung handelt, die aus der Umgebung (Raum Augsburg)kommt.Die Mitarbeiter brachten sich mit großer Begeisterung ein. Resümierend lässt sich sagen, dass nahezu die gesamte Belegschaft derFirma zum Spendenerlös beigetragen haben. Darüber hinaus hat sich die Dachorganisation der Seele-Gruppe bereit erklärt, den Spendenerlös der Mitarbeiter zu verdoppeln. Die Firma möchte sich damiteinerseits natürlich auch an der wohltätigen Aktion beteiligen, anderseits aber auch die Spendenbereitschaft der Mitarbeiter wertschätzen.So durften die Vorstandsmitglieder des Fördervereins Wärmestube, Ulla Schmid und Hans Stecker, mit einem großen Dank an dieInitiatoren und die Unternehmungsleitung, einen Spendenscheck in Höhe von 3.218,00EURO entgegennehmen.