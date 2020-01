Stadt Augsburg hält zum ersten Mal Schadstoff-Grenzwert ein

Zum ersten Mal seit Einführung der EU-Grenzwerte für Stickstoffdioxid im Jahr 2005 hat es die Stadt Augsburg im vergangenen Jahr geschafft, den Wert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter einzuhalten.

Umweltreferent Reiner Erben: „Werden an laufenden Maßnahmen festhalten“

Das Landesamt für Umwelt veröffentlichte nun die vorläufigen Ergebnisse der Immissionsmessungen des abgelaufenen Jahres. Demnach wurden am Messpunkt in der Karlstraße ein Jahresmittelwert von 37 Mikrogramm Stickstoffdioxid (NO2) pro Kubikmeter gemessen. „Diese Ergebnisse sind für uns ein klares Zeichen, dass unsere Maßnahmen zur Luftreinhaltung Erfolg haben“, sagt Umweltreferent Reiner Erben.Der Jahresmittelwert in der Karlstraße sinkt seit Jahren immer weiter, 2006 wurden noch 65 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter gemessen. Welche Gründe genau zu einem Rückgang geführt haben, ist unklar. Zum einen könnte es an der steigenden Zahl neuerer Autos liegen, die dank moderner Technologie weniger Schadstoffe ausstoßen. Erben erklärt, dass zudem die Baustelle am Leonhardsberg, wodurch die Verkehrsbelastung vorübergehend etwas reduziert wurde, seinen Anteil gehabt habe.Andererseits könnte eine Ampel an der Mages-Kreuzung einen Beitrag zur Verbesserung der Luftqualität geleistet haben. Die Stadt Augsburg schaltete diese so um, dass in der Karlstraße weniger Staus entstehen. Weitere Ampeln an der Haunstetter und Neuburger Straße sollen zudem umgestellt werden, damit der Verkehr möglichst flüssig fließen kann.„Auch wenn die Messergebnisse sehr gut sind, werden wir mit den bereits laufenden Maßnahmen zur Luftreinhaltung, wie zum Beispiel dem Masterplan nachhaltige und emissionsfreie Mobilität festhalten oder dem Luftreinhalteplan und auch 2020 versuchen, die Luftreinheit in Augsburg zu verbessern“, versichert der Umweltreferent.Die „intelligenten Ampeln“ sind nur einer von vielen Punkten im 2018 beschlossenen Maßnahmenpaket der Stadt zur Reduzierung der Stickoxidbelastung. Dieses beinhaltete unter anderem die mit Jahresbeginn eingeführte City-Zone, in der jeder kostenlos mit Bus und Straßenbahn in der Innenstadt fahren kann. Bis Jahresende soll zudem ein Verkehrsleitsystem stehen, das die Autofahrer zu den Parkhäusern lotst. Weiterhin sieht der sogenannte „Masterplan“ der Stadt neue Tarifangebote samt automatisch abrechnenden Nahverkehrs-Tickets auf dem Smartphone vor.Neben dem Ausbau des Nahverkehrs mit neuen oder der Verlängerung der bestehenden Linien zielt das Maßnahmenpaket auch auf eine Förderung des Fahrradverkehrs ab. Denkbar ist beispielsweise der Bau automatisierter Fahrradparkhäuser. Im Haushalt der Stadt sind für den Fahrradverkehr zwei Millionen Euro pro Jahr vorgesehen. Um die Zahl der Autos in der Innenstadt künftig zu reduzieren, sieht das Maßnahmenpaket außerdem einen Ausbau der Park-and-Ride-Plätze in der Inninger Straße und in Augsburg-West mit Parkdecks vor.Eine Lockerung der bisherigen Maßnahmen komme für Erben nicht in Frage. „Es wäre fatal, würden wir in Augsburg nun einschränkende Maßnahmen wie die Umweltzone oder das Lkw-Durchfahrtsverbot aufheben“, stellt der Umweltreferent klar und ergänzt: „Es wäre nicht wirklich überraschend, wenn über kurz oder lang Grenzwertverschärfungen vorgegeben werden und Augsburg dann wieder ein Problem hätte.“