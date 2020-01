Südmähren-Silvesterreise 29.Dezember 2019 bis 2.Januar 2020.

Kirche Krippen wunderschön anzusehen.Eine der Super Krippe,alle Figuren aus Holz in Menschlicher Größe stand in der Nähe der Kathedrale.Im Neuen Jahr fuhren wir nach Olom-ouc(Olmütz) der schönsten Stadt der Tschechichen Republick das stimmte.Ich werde mit ein paar Bildern aufzeigen was wir gesehen haben.Natürlich war das nicht Alles, denn in Bratislava war viel zu besichtigen und ein junge nette Reiseleiterin hat uns viel berichtet.Seit dem die Slovakei alleine Existiert hat sich Alles zum guten gewendet weil die Tschechen eher bestimmen wollten usw.Mit noch ein paar Aifnahmen werde ich meinen Beitrag beenden und würde mich freuen wenn es viele lesen und gefällt.In diesem Sinn in alter Frische wie immer euer Leserreporter und Autor S.Röhr.