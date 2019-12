Tatkräftig ins neue Jahr

Tierschutzverein / Einsatz für Natur und Umwelt sind angewandter Tierschutz

„Schutz und Hilfe fürzählt zu unseren bedeutendsten Aufgaben“, bestätigt Heinz Paula, Vorsitzender des Tierschutzvereins Augsburg und Umgebung e.V. Gleichzeitig spricht er zumgrößere Zusammenhänge an und sieht in vielen gesellschaftlichen Bereichen „eine umfassendere Verantwortung“. Sein Tenor: „Sich für Natur und Umwelt einzusetzen, ist angewandter Tierschutz“Dabei geht der Tierschutzverein schon seit Langem mit gutem Beispiel voran. Als Mitglied deretwa und des Lech-Renaturierungsprojekts. Oder in der engen Zusammenarbeit mit lokal verankerten, vom Gartenbauverein Königsbrunn bis zum Fledermausschutz Augsburg e.V., vom Naturwissenschaftlichen Verein Schwaben bis zum Umweltreferat Augsburg. Nicht zu vergessen der Leader-geförderte Ausbau von Gut Morhard, der dasbereichert. Auch die aktivedes Tierschutzvereins an ‚außerhäusigen‘ Aktionen und Veranstaltungen gehört zum Netzwerken, wie demnächst wieder im März 2020 im Rahmen der H2-Ausstellungim Augsburger Glaspalast.Dort geht es um die Frage: „Bienenweiden – Wie wichtig ist der Erhalt natürlicher Lebensräume?“ Dass der Tierschutzverein mit Nachdruck dafür eintritt, zeigen schon die, die der rührige Verein selbst von Rohrbach bei Friedberg bis Lützelburg nahe Gablingen unterhält und pflegt. Mit „Überzeugung und großer Freude“ setzt der Tierschutzverein zudem 2020 die Zusammenarbeit mit dem Augsburger Jungbauer Andreas Burkhardt imfort. Neben den Blühflächen, die der Verein selbst sponsert, erhielten dieses Jahr auch alle Vereins-Jubilarinnen und -Jubilare als Dankeschön für ihre treue Mitgliedschaft einein ihrem Namen.Über diese „partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen“ freut sich Paula besonders und macht klar: „Wir Tierschützer sagen ‚Ja!‘ zu umweltverträglicher bäuerlicher Landwirtschaft, die ihrem eigentlichen Sinn nach eine nachhaltige Lebensgrundlage für uns alle bildet – für Menschen, Tiere und Pflanzen. Der industriellen Massentierhaltung aber können wir nur mit einem entschiedenen ‚Nein!‘ begegnen.“Hier weiß sich Paula einig mit vielen langjährig aktiven Tier- und Naturschützern ebenso wie mit immer mehr jungen und älteren Menschen aus allen Teilen der Bevölkerung. Deshalb sein Appell: „Wer sich 2020 für unsereengagieren will, sei es mit, einmaligenoder längerfristigem ehrenamtlichem, ist beim Tierschutzverein an der richtigen Stelle! Kommen Sie einfach mal vorbei, im Tierheim, auf Gut Morhard oder bei einer unserer Veranstaltungen – wirund auf ein, Holzbachstr. 4c, 86152 Augsburg, Tel. 0821/45 52 90-0, www.tierschutz-augsburg.de