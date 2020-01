Tatort Augsburg: »AUGUSTUS fliegt«

Ein neuer Sheriff ist in der Stadt und gerät unverhofft in einen komplizierten Fall von Sabotage und Industriespionage. Das Augsburger High-Tech-Unternehmen Augspreg lädt zur Präsentation des Jungfernfluges der AUGUSTUS ein. Doch diese gerät vor den Augen der versammelten Stadtprominenz zur Katastrophe. Der Neue, Kommissar Schlingel, startet sofort die Untersuchung: War es ein Unfall oder doch ein Anschlag? Wer hatte alles die Finger mit im Spiel? Zur Auswahl stehen diverse Verdächtige – nicht zuletzt Ex-Polizeipräsident Moser, der offenbar recht weich gelandet ist, nachdem er aus dem Polizeidienst entlassen wurde. Als Sicherheitschef bei Augspreg hat er schließlich Zugang zu so mancher verschlossener Tür.In deutschen Wohnzimmern gibt es eine letzte Sicherheit: den »Tatort«! Das partizipative Stadtteiltheater Tatort Augsburg schließt die Lücke im Sendeprogramm des Öffentlichen Rundfunks und holt das Publikum runter vom Sofa: Warum den Kommissaren zuschauen, wenn man selbst mitermitteln kann? Bereits fünf Fälle führten die verschiedenen Ermittler*innen-Teams samt Anhängerschaft an die Peripherie und ins Zentrum der Stadt, in die Gegenwart, in die Vergangenheit und – jetzt im sechsten Fall zum ersten Mal – in die Zukunft.