Theaterbrunch – Der Theatertalk im martini-Park

Auch im zweiten Theaterbrunch der Spielzeit stellt Staatsintendant André Bücker drei Persönlichkeiten vor, die auf und hinter der Bühne für das Staatstheater Augsburg agieren. Im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen ergeben sich so Einblicke in die spannende Welt hinter den Kulissen, wie etwa zu den Fragen:



Welche sind die Lieblingsautor*innen und -komponist*innen unserer Ensemblemitglieder? Welchen Freizeitbeschäftigungen gehen sie nach? Welche Rollen bzw. Partituren lernen sich einfach und an welchen arbeitet man lange? Und wer ist eigentlich für all die vielen Dinge hinter der Bühne zuständig?



Bem kommenden Brunch am Sonntag, den 5. Januar 2020 stehen die leitende Dramaturgin Sophie Walz und Generalmusikdirektor Domonkos Héja Rede und Antwort. Außerdem der Schauspieler Julius Kuhn, der am Salzburger Mozarteum studierte und bereits bei den Salzburger Festspielen auf der Bühne stand. Seit dieser Spielzeit ist er festes Ensemblemitglied des Staatstheater Augsburg und wirkt z.B. in »Luzid«, »freiheit.pro« und »Schwalbenkönig« mit.



Moderation André Bücker



So 05.01.2020 11:00 | Foyer martini-Park



Der nächste Theaterbrunch-Termin:

So 1.3.2020 11:00 | Foyer martini-Park