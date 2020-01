Verlosung: Winterfoto schicken und Wintertag gewinnen

Mit dem SchwabenExpress geht es komfortabel nach Österreich – günstig oder gratis.

Wer einen herrlichen Wintertag am Samstag, 1. Februar, mit vielen Annehmlichkeiten inSt. Gallenkirch im Montafon erleben möchte, ist beim SchwabenExpress genau richtig. Hier kommen Winterliebhaber, ambitionierte Skiläufer und Snowboarder sowie Langläufer, Rodler und Wanderer voll auf ihre Kosten.Silvretta Montafon zählt zu den zehn größten Skigebieten Österreichs. Es warten 140 Pistenkilometer und die bekannten Orte Schruns, Tschagguns Gaschurn und St. Gallenkirch sind alle über Pisten und rund 35 verschiedene Liftanlagen miteinander verbunden.Für Langläufer gibt es im Montafoner Tal 34 Loipen und die Rodelfans kommen auf den Naturrodelbahnen Kapell und Garfrescha voll auf ihre Kosten. Wer es gemütlicher angehen will, kann durch die verschneite Winterlandschaft des Montafon wandern und die Aussichten genießen.Schon ab 29 Euro kann eine solche Fahrt im modernen Fernreisebus mit großzügiger Beinfreiheit, Bordküche und WC, Reiseleitung und Bordservice, kostenlosem Kaffee und Tee sowie Willkommensgetränk und freiem WLAN gebucht oder bei uns auch gewonnen werden.Wer sein Glück versuchen möchte, lädt einfach sein Lieblings-Winterbild hoch. Es ist ganz egal, ob das ein Bild vom Skifahren ist, vom Schneemann bauen oder vom Rodeln. Es darf auch das Schnee-Selfie mit den Freunden sein. Das Bild, welches am Meisten geliked wird, gewinnt eine Busfahrt nach Montafon Silvretta Nova samt Skikarte am Samstag, 1. Februar.ist am Dienstag, 21. Januar, 10 Uhr. Der Gewinner wird am Samstag, 25. Januar, bei uns in der StadtZeitung veröffentlicht.Weitere Infos (Buchung, Abfahrtsort/-zeit und vieles mehr), gibt es online: