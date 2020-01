Was wir wollen

Filmgespräch / Vorsitzender des Tierschutzvereins diskutiert über Nutztier-Haltung

Eine noch ungewöhnliche Kooperation stellten das Kino Liliom und der Tierschutzverein Augsburg auf die Beine. Am 06. Februar startet in dem Programmkino der. Er erzählt von dem Projekt ‚Hof Butenland‘ des ehemaligen Milchbauern Jan Gerdes und der Tierschutzaktivistin Karin Mück. Sie halten Hof-Tiere, nutzen sie aber nicht wirtschaftlich. Filmemacher Marc Pierschel begleitete die beiden über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren mit der Kamera, sein Film hinterfragt auch den gegenwärtigen Status von „Nutztieren“ in unserer Gesellschaft.Das Thema ist, das Spannungsfeld zwischen Bayern-Ei und Bauern-Zorn, Tierschutz und Menschenwohl hochbrisant. Für einsteht vor der Vorführung am, den, umder Vorsitzende des Tierschutzvereins Augsburg, Heinz Paula, zur Verfügung. „Fragen sind erwünscht“, lädt Paula zur Diskussion ein „über ethische und ökologische Herausforderungen der Nutztierhaltung“. Vor und nach dem Film ergänzt im Foyer eindas Begleitangebot des Tierschutzvereins.Wer es am Sonntagnachmittag nicht ins Kino schafft, kann sich auch Ende März über das Thema informieren. Unter dem Mottoberichten am Donnerstag,, vonaufin Königsbrunn Vorsitzender Heinz Paula und Tiertrainerin Simone Holzmeister über nicht nur wirtschaftliche Aspekte der industriellen Tierhaltung., Holzbachstr. 4c, 86152 Augsburg, Tel. 0821 / 455 290-0, www.tierschutz-augsburg.de