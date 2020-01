Augsburg: Agentur für Arbeit |

Haben Sie schon mal über eine Existenzgründung nachgedacht? In einer Informationsveranstaltung am Montag, 20. Januar 2020, erfahren Sie mehr u.a. über:



• Wie kann mich die Agentur für Arbeit Augsburg unterstützen?

• Was ist ein Businessplan?

• Was ist zu beachten?



Ort: Agentur für Arbeit Augsburg, Wertachstraße 28, 86153 Augsburg, BiZ-Gruppenraum E04

Zeit: 14:00 Uhr

Kosten: keine

Anmeldung: nicht erforderlich