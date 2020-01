Werkstatt zu: »Der Konsul« von Gian Carlo Menotti. Oper in drei Akten. Libretto von Gian Carlo Menotti

Am Samstag, den 1. Februar ist im martini-Park Premiere dieses inhaltlich brisanten Musikdramas, das zugleich mit einer hochinteressanten musikalischen Umsetzungaufwartet.1947 hatte Gian Carlo Menotti in der New York Times von einer Emigrantin gelesen, die Suizid beging, weil man ihr die Aufenthaltsgenehmigung verweigerte. Den Komponisten erinnerte dieses Schicksal an seine jüdischen Freund*innen, die in den Jahren zuvor aus Österreich und Deutschland geflohen waren – und es inspirierte ihn zur Oper »Der Konsul«, die bald darauf, im Jahr 1950, in Philadelphia uraufgeführt wurde.Die so entstandene dramatische Geschichte um die gescheiterte Ausreise der Familie eines Widerstandskämpfers erzählt im martini-Park die junge Regisseurin Antje Schupp, deren politische Inszenierungen und gegenwärtige Erzählweisen bereits am Schauspielhaus Zürich, an den Münchner Kammerspielen und am Theater Basel zu sehen waren. Im November 2019 erhielt sie den Festspielpreis der Festspiele Zürich, der mit einer Inszenierung im Juni 2020 in Zürich verknüpft ist.In unser Werkstatt stellt Dramaturgin Vera Gertz diese Inszenierung vor und beantwortetFragen aus dem Publikum. Ein Probenbesuch vermittelt einen Eindruck vonMenottis hochemotionaler Musik zu der Geschichte um Bürokratie, politische Willkür,Machtmissbrauch und Flucht.Mi 22.01.2020 18:30 | Foyer martini-ParkFoto: © Andreas Tobias