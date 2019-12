Wortschätzle 165 - D'Goischdr dr Weihnachd zoiged eam, wo dr Bartl da Moschd hold

A schwäbischs Weihnachdsgschichdle / Wia sich a aldr Geizhals doch no ändra ka. Faschd de gleich Gschichd, wia dia vom selliga Dickens, vom Charles, bloß a bissle anderschd.





Armr Schluggr

Heilig Obed

Vergangne Weihnachda

Edzigs Weihnachda

Kommede Weihnachda

Auf em Goddsaggr

A Feschddagsessa

Alldeg Weihnachda

Es gab amoal an schwäbischa Gschäfdsma, der hod, a weng schwierig fir an Schwob zom ausschbrecha, Sgruudsch ghoißa, der war a Leidschindr, druggd hod er seine Agschdellde, erbressd hod er se, a Halsabschneidr war er. Oifach gsaid, er war so a reachdr beeser Entaklemmr - a ganz a scharfr, a wiaschdr Hund. Der hod a jeds Geldschdigg no zwoi Moal omdread, bevor ers ausgeba hod, der Geizhals.Ganz zriggzoga hod er glebd, so wia a Eisiedlr. Eam wared de andre Leid egal, es hod au neimed was mid eam zom doa haba wolla. Er war a reachdr Menschafeind. Wenn eam welche om Geld gfroged hend, eam om a Schbende abeddled, bidded hend, dann hod er bloß gsaid: "Gfängnis gaid's fir de Arme ond Arbedsheisr".Dr Alde hod oin ghed, da Robbert, der hod fir ean em Gschäfd garbed. En am dungla Loch isch er ghogd, hod gschaffd ond gschuddld, hod fir da Sgruudsch elle Schreibarbeda fir da Lada ibrnomma, abr dr Alde hod eam so wenig zahld, eam so an Hungrlohn geba, dass er nia ned drvo hod sei junge Familie mid Frau ond Kendr ernähra kenna - a ganz a armr Schluggr isch er gwea.Nochdeam em Sgruudsch sei Kompanion vom Gschäfd gschdorba war, isch der em alda Sgruudsch em Draum erschiena. Er hod eam brofezeid, dass drei Goischdr komma weared, ond eam zoiged, wia er war, isch, ond was no so auf ean zuakomma duad. Ond so isch's komma.Es war Weihnachda, Heilig Obed, dr Alde hod no a schleachdere Laune ghed als soschd, ond hod da Robbert no mea gschunda ond driezd als eh scho, hod eam no mea Arbed higschmissa ond eam no längr schaffa lossa. Noch dr Arbed isch dr Alde hoim ganga, hoim in sei alde, eiskalde Bude ond dungl wars dort au, denn er war ja so geizig, dass er ned amoal fir Liachd gschweige fir d'Heizung a Geld hod ausgeba wolla. Er hod nix mid Weihnachda am Huad ghed, er hod's verfluachd. Er hod 's Midgfial vo de Leid ghassd, hod de Leid ondrschdelld, dass all dia Freid oms Feschd verloga isch ond dass elle bloß sei Geld hend haba wolla. Er isch em Bedd gflaggd, hod sich gärgerd ond isch dann irgedwann au ei-gschlofa en seim kalda Zimmer, wo scho d'Eisbluama wega dr Kälde an de Fenschdr gwagsa send.Als Kirchaglogga oins gschlaga hend, isch er aus em Schlof hochgschreggd. A ganz a seldsame Gschdald isch vor seim Bedd gschdanda, hod a bissle ausguggd wia a glois Kendle, abr so verhudzeld, runzlig ond mid weiße Hoar, so wia a uraldr Ma."Wer bisch'n Du?" hod ean dr Alde agraunzd. "I be dr Goischd vo de vergangne Weihnachda", hod des Männle ganz liab ond nett gsaid, "schdand auf, alds Mannsbild, ond gang mid mir mid!" Dr Sgruudsch isch dadsächlich aufgschdanda, isch en seine kalde Schlabba nei gschlubfd ond deam Männle nochgschlarbfd. Des gloi huzelig Männle hod eam an dr Hand gnomma ond eam in a alds Schualhaus gfierd, wia auf Wolga send se glaufa, ganz woich. A gloinr Bua isch da ganz alloinig vor seine Biachr ghoggd auf ra Bank, dussa hod ma de andere Kendr schreia gheard, wia se Schbass ghabd hend em nuia Schnea, ond an Chrischdbaum hend se gschmigged mid Schderala ond Kugla."Der Bua, des be ja i. Was soll des?", hod er ganz leis zom Männle gsaid. Doch bledzlich war elles weg, er hod des Biable nemme gseha, die andre Kendr nemme gheard. Er war widdr en seim kalda Schlofzimmr auf em Bedd ghoggd ond hod gfrora.Als d'Glogga zwoi gschlaga hend, isch widdr oinr vor seim Bedd gschdanda, desmoal a Riese, a mords drum Kerle isch'r gwea, aber mid ganz liabe Auga ond a Krone hod er aufm Kobf draga, a ganz oifache aus Palmzweig wars. "Ond wer bisch edzd du?", hod eam dr Alde ganz leise gfrogd. "I be dr Goischd vom edziga Weihnachda, komm, gang mid mir mid!". Ond dr Alde hod sich aufgraffd ond isch mid eam ganga. Se wared dann glei en ra gloina Wohnung, arm wared dia Leid eigrichd, vill hend se ned ghed, bloß des Nedigschde, aber a bissle noch Weihnachda hods ausgschaugd ond am Boda en dr Kuche hend Kendr gschbieled.Dann isch a Ma mid am Buzzele em Arm reikomma, de Kendr hend sich gfreid, dass dr Babba widdr da isch, abr d'Muddr hod hald so gwoind, weils Buzzele so krank, so malad war. Dr Vaddr hod gsaid: "Dr gloi Timi isch arg krank, ond wenn mer d'Medizin ned zahla kenned, wird dr Bua schderba missa." Ond dr Goischd hod dem Alda erzähld, dass des d'Familie von seim Schreibr isch, vom Robbert, der so Angschd om sei Kendle hod ond allwei so arg fir eam schufda duad. Dr Alde hod grad no was drzua saga wolla, scho wared d'Bildr weg ond er war widdr ganz alloi en seim kalda Zimmer em Bedd ghoggd.Edzd war's eam scho a bissle seltsam, a bissle gruslig. Dr Alde hod allwei um sich gschaugd ond hod gward, bis d'Kirchdurmuhr drei schlaga duad. Ond wia erward, war mid'm ledschda Gloggaschlag widdr oinr an seim Bedd gschdanda. Hagr war dia Gschdald, an schwarza Umhang hod se aghed.Ganz vorsichdig ond leise hod dr Alde frogd: "Wer bisch du? Bisch du edzd dr Goischd vom kommeda Weihnachda?" Abr dr Schwarze hod nix gsaid, hod dr Alde mid seine gnechrige Fenger an dr Hand gnomma ond hod eam midgnomma. Ond glei wared se widdr en dr kloina Wohnung vom Robbert. Doch ois war anderschd: Middn en dr dungla, kalda Schdub isch a gloinr Sarg gschdanda, em Robbert sei glois Biable isch drin glega - des Buzzele war dod. Em Robbert sei Frau hod biddrlich gwoind: "Edzd isch dr Bua dod, hädd doch dr alde Sgruudsch ons d'Schulda erlossa, dann hädd mer d'nedige Medizin fir da Timi kaufa kenna, dann däd er edzd no leba. An ellem isch dr Alde schuld.""Na, ned!", hod dr Alde bledzlich gschria ond dr Schwarze hod ean wegzoga. Bledzlich send se auf am Goddsaggr gschdanda ond er hod gseha, wia a baar ziemlich verlumbde Leid diaf graba ond a Grab ausgschaufled hend, bis se an Sarg hend aufschdemma kenna. D'Holzladda hend se als Fuirholz auf d'Seid doa ond a Frau hod er saga hera: "Als er glebd hod, hod er ons nix geba, abr vielleichd ka er ons wenigschdens em Dod no nudza. Vielleichd hend se eam fir da Sarg no a duirs Häs odr wenigschdens a scheas Hemmed adoa, des mer verkaufa kenned!""Wer isch des, kenn i dean?", hod dr Alde sein Weihnachdsgoischd gfrogd. "Weam sei Grab wird da so liedrlich gschänd?" Abr dr Goischd hod nix gsaid, hod bloß auf da Grabschdoi zoigd. Dr Alde isch blass wora, war's doch sei eigens Grab vor deam er gschdanda isch, eam hend se gfleddred."Na, ned!", hod dr Alde nomml gschria ond isch von seim eigena Gschroi auf-gwachd, er isch widdr en seim kalda Bedd gflaggd. Durchs Fenschdr hod er gseha, dass dussa langsam hell weard, dr erschde Weihnachsmorga isch abrocha. "So wia i des gseha hab, so soll mei Zukunfd ned ausgugga", hod sich dr Alde gsaid, "na so ned". Er hod glei guggd, wo er no ganz schnell a Weihnachdsgans hergriaga kend ond hod glei oine em Robbert schigga lossa, samd Blaugraud ond Knedl. Mei hod sich der gfreid.Dr Alde hod dann au an ganza Haufa Geld fir de Arme gschbend. Au seim Schreibr Robbert hod er a ergleggliche Menge Geld geba, ond drmid hod er au d'Medizin firs Kendle zahla kenna ond hod eam so 's Leaba gredd.Mid deam Alda isch en dera Nachd ebbes bassierd. Zukinfdig hod er sich om des kloine Biable vom Robbert kimmerd, isch eam wia a liabr Großvaddr wora ond isch en dr ganza Geged als a neddr, warmherzigr, aldr Ma bekannd wora.Ond wenn ma da alde Sgruudsch dann gfrogd hod, warum er so wora isch, dann hod er allwei gsaid: "I hab so ofd Weihnachda verseimd, edzd will i, dass a jedr Dag, der mir en meim Leaba no bleibd, Weihnachda isch, Weihnachda fir elle. Ond Gott segne ons elle!"(Stefan Gruber)