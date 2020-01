Wortschätzle 167 - Langsam weard's Frialing, es gaid scho Tulpa

Deg weared widdr längr ond Nächd kirzer, ma mergd’s scho.

Wenn’s de erschde Tulpa en meim Subbrmargd gaid, dann hab i des Gfial, dr Frialing isch nemme weid. Abr desmoal hab i de erschde Tulpa scho an Silveschdr em alda Joar kaufd. Also vill zfria. Middlerweil schdod scho dr zwoide Schdrauß vo meine Frialingsboda aufm Kuchedisch ond i frei mi alle Deg, se zom seha.Seid dr Windrsonnwend am 22. Dezembr weared Deg ja au widdr längr. Es gaid bald widdr mea Lichd, d’Nächd weared kirzer. Ond dr Volksmund said, om Weihnachda weared Deg om an Hennadridd längr, an Neijoar om an Manderschridd, an Dreikenig om an Hirschsprung ond zu Maria Lichtmess gar om a ganze Schdund. Ond Lichtmess am 2. Februar isch nemme weid weg. Leid es god auf da Fria-ling zua, sogar wenn desmoal bisher dr Windr aus-gfalla isch – leidr, i mog nämlich da Schnea ond dr kalde Windr, wenn ma sich’s drinna gmiadlich macha duad, was Warms zom Dringa hod ond mid am guada Buach, zudeggd mid ra digga Wolldegg auf em Sofa eipennd. Aber edzd weards erschd moal Frialing, hoff i.