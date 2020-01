Ziemlich beste Freunde

Vortrag / Zoologe Kurt Kotrschal über den gemeinsamen Weg von Mensch und Hund

Die Wechselwirkungen zwischen Tieren und Menschen interessieren den Verhaltensforscher Prof. Dr. Kurt Kotrschal besonders. Thema seines Vortrags am Donnerstag,, umimist denn auch. Der als „Wolfsforscher“ bekannt gewordene Zoologe erklärt darin ebenso spannend wie unterhaltsam den gemeinsamen entwicklungsgeschichtlichen Weg von Mensch und Hund und warum diese Verbindung auch heute noch heute so wertvoll ist.Der vielbeschäftigte Forscher folgt einerund Umgebung e.V. Kotrschals Zusage freut Geschäftsführerin Sabina Gaßner besonders, „weil Professor Kotrschal eine echte Koryphäe auf seinem Gebiet ist und wir unseren Mitgliedern, Förderern und allen Tierfreunden in und um Augsburg mit seinem Vortrag wieder einbieten können“. Der international anerkannte Fachmann und mehrfache Buchautor ist Professor an der Universität Wien, leitete die dortige Konrad Lorenz Forschungsstelle für Verhaltens- und Kognitionsbiologie und war Mitbegründer des Wolf Science Center (WSC) im niederösterreichischen Ernstbrunn.ist erforderlich bis spätestens 04. Februar. Derzum Vortrag ist, umzugunsten des Tierheims Augsburg wird gebeten.: IBAN DE73720500000000601146, BIC: AUGSDE77XXX bei der Stadtsparkasse Augsburg., Holzbachstr. 4c, 86152 Augsburg, Tel. 0821 / 455 290-0, info@tierheim-augsburg.de, www.tierschutz-augsburg.de,Hotel am alten Park, Frölichstr. 17, 86150 Augsburg