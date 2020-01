Zu Gast! Lecture Performance über rechten Online-Aktivismus: »Flammende Köpfe«

Über »Flammende Köpfe«:Am 18. Februar 2016 brüllte im sächsischen Clausnitz ein »asylkritischer« Mob einen Bus mit Geflüchteten vor einer Unterkunft nieder. Eine Woche später veröffentlichte Stern TV ein Interview mit Wolfram Fischer, der als Dolmetscher im Bus mitgefahren war. Fischer sprach darin nicht von einer Menschenmenge, die den Bus attackiert habe, sondern bezeichnete sie als eine »Menge von Köpfen«. Hassende, schreiende Köpfe. Das sprachliche Bild passte zu einem in dieser Zeit populär gewordenen Phänomen radikaler Internetpropaganda: Videobotschaften von sich als politischen Aktivisten neu erfindenden besorgten Bürgerinnen und Bürger. In diesen Mischformen aus Video-Blog und politischer Rede am virtuellen Stammtisch spielten Gesichter die entscheidende Rolle. Talking Heads einer entfesselten deutschen Bürgerlichkeit agitierten ihr Spiegelbild in der Webcam und befeuerten so den völkischen Aufstand.Über Arne Vogelgesang:Arne Vogelgesang studierte Theaterregie in Wien. 2005 gründete er das Theaterlabel internil. Seitdem realisiert seit er gemeinsam mit anderen Künstler*innen unter diesem Namen interdisziplinäre Theaterprojekte – in den letzten Jahren nahezu ausschließlich auf Basis von Internet- und Software-Material. Er ist außerdem als Videokünstler tätig und hält Vorträge zu radikaler Propaganda.Fotos: © Birgit Hupfeld