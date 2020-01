Zu Gast! Lecture Performance über rechten Online-Aktivismus: »Flammende Köpfe«

»Flammende Köpfe« zeichnet den Weg vom Wohnzimmer in den Internet-Aufstand nach. Dieses bemerkenswerte und wichtige »Re-Enactment des Grauens«, so Deutschlandfunk Kultur, gastiert am Samstag, den 25. Januar 2020 um 19:30 Uhr in der brechtbühne im Gaswerk. Mittels Vlogs, Propaganda, Musik, dokumentarischem Material und einem wachsenden Chor von Avataren erzählt der Regisseur und Videokünstler Arne Vogelgesang (Berlin/Wien) die noch junge Geschichte rechter Wortergreifung im Netz. An exemplarischen Figuren radikal rechten Videoaktivismus zeigt er Sprache, Themen und Darstellungsweisen der so genannten besorgten Bürgerschaft. »Bissig, wichtig, erhellend und sehenswert.« fassen die Ruhr Nachrichten diesen am Schauspiel Dortmund produzierten Abend zusammen. Karten sind beim Besucherservice des Staatstheater Augsburg erhältlich.



Fotos: © Birgit Hupfeld