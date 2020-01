Zuflucht bei den Profis

Neuzugänge / Gut Morhard nimmt Großtiere von Gögginger Gnadenhof auf

Seit den letzten Dezembertagen ist Gut Morhard das neue Zuhause füraus dem Augsburger Stadtteil Göggingen. Dort hatte Besitzerin Roswitha Fuchs die Klauentiere gemeinsam mit Gänsen, Kaninchen, Hunden und Katzen gehalten. Ob artgerecht, bezweifelte allerdings das Veterinäramt und drang auf die vollständige Auflösung des "Gnadenhofs". Um das zu vermeiden, folgte die resolute ältere Dame mit dernun schweren Herzens dem Gütevorschlag des Petitionsausschusses des Bayerischen Landtags. Auf Gut Morhard kümmern sich Tierpflegerinnen und die Tierärztin des Tierschutzvereins Augsburg und Umgebung e.V. umfassend um die Neuzugänge. Nach Abschluss der vorgeschriebenen Quarantäne können die Schafe und Ziegen ihr neues Leben dann auch im Freigelände gemeinsam mit den Alteingesessenen genießen.„Wir haben“, unterstreicht Heinz Paula, Vorsitzender des Tierschutzvereins, „und sind sehr froh, dass wir das in diesem Fall auch leisten und die Tiere aufnehmen konnten.“ Dennsieht der erfahrene Tierschützer, „dass bundesweit und auch in und um Augsburg immer mehr Kleinstvereine gegründet werden, die sehr individuell Tierschutz betreiben wollen“. Wenn es aber an Fachkenntnis, Sachkundenachweis, Platz, Zeit oder an Geld für ausreichend gutes Futter fehlt, wissen die Betreiber häufig nicht mehr weiter.ist dann, dass der Tierschutzverein einspringt und die Tiere aus solchen Beständen übernimmt.„Tierschutz mit Tierhaltung ist,“ betont Paula deshalb, „sondern sollte von Profis geleistet werden und auf Dauer angelegt sein.“ Im Tierschutzverein Augsburg und Umgebung e.V. gewährleistet das einvon rund 30 qualifizierten Voll- und Teilzeitkräften, sechs Auszubildenden und einer angestellten Veterinärin. Unterstützt werden sie in ihrer täglichen Arbeit zum Wohl der Tiere auch von ehrenamtlich tätigen Tierfreunden.Diesesbietet Paula allen an, die sich für Tiere engagieren wollen. „Sprechen Sie uns gern einfach an, wenn Sie sich selbst für Tiere einsetzen wollen. Dennist immer besser, als sich allein aufzureiben – vor allem, da unser gemeinsames Ziel ja sinnvoller, nachhaltiger Tierschutz ist.“, Holzbachstr. 4c, 86152 Augsburg, Tel. 08 21 / 45 52 90-0, www.tierschutz-augsburg.de, und, Landsberger Str. 144, 86343 Königsbrunn, Tel. 082 31 / 340 66 66, www.gut-morhard.de