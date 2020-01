Zurück in den Beruf – kostenlose Informationsveranstaltung

Augsburg: Agentur für Arbeit |

Sie haben sich entschieden, nach der Familien- oder Pflegephase wieder in den Beruf zu-rückzukehren? Dr. Annette Rosch, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Augsburg, informiert über die Möglichkeiten der Berufsrückkehr am Dienstag, 14. Januar 2020. Die Veranstaltung unterstützt Interessierte dabei, sich optimal auf das Gespräch mit der Vermittlerin, dem Vermittler in der Arbeitsagentur vorzubereiten.

Ort: Agentur für Arbeit Augsburg, Wertachstraße 28, 86153 Augsburg, Zi. E18

Zeit: 09:00 Uhr bis ca. 12:30 Uhr

Kosten: keine

Anmeldung: nicht erforderlich

Infos: Annette.Rosch@arbeitsagentur.de