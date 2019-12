Zusatztermin Spezialberatung Schimmel

Augsburg: Landratsamt | Aufgrund der enormen Nachfrage des letzten Termins der Spezialberatung Schimmel, der innerhalb kürzester Zeit ausgebucht war, bietet das Landratsamt Augsburg am Donnerstag, 16. Januar 2020, nun einen Folgetermin an.

Ein Sachverständiger, der alle Fragen zum Thema Schimmel beantworten kann, ist an diesem Tag von 9.15 bis 16 Uhr im Landratsamt Augsburg, Prinzregentenplatz 4, Zimmer 037 (EG), vor Ort.

Die 45-minütigen Einzelberatungen sind kostenfrei. Eine Voranmeldung unter Telefon 0821 3102 2222 oder via E-Mail an klimaschutz@LRA-a.bayern.de ist notwendig.

