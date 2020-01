Was Land, Leute und die erste EU-Ratspräsidentschaft Kroatiens an der Adria auszeichnet? Das und mehr erfahren Interessierte aus erster Hand von Ivan Maric vom kroatischen Außenministerium höchstpersönlich an diesem Abend. Die Europa-Union Augsburg e.V., Die JEF Augsburg und das Europe Direct-Informationszentrum der Stadt Augsburg freuen sich auf Ihren und Deinen Besuch. Der Eintritt ist frei.