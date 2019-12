Neujahrsansprache Lisa McQueen - OB Kandidatin für Augsburg

Augsburg. 2020 wird ein großartiges Jahr für alle Menschen in und um Augsburg.

Das WWW in Augsburg bei der Kommunalwahl

Lisa McQueen - die Königin der Herzen.



steht fürarumählenir?Die Antwort auf diese Frage ist einfach.Wir wählen, weil es sich diesmal ehrlich lohnt:) ist da.Nicht nur mit einer sehr guten, nein, auch mit der besten Oberbürgermeisterkandidatin seit dem Rückzug der Römer.Die PARTEI steht für moderne Turbopolitik, daher präsentieren wir auch vor Gribl, Merkel & Söder unsere Neujahrsansprache für alle Bürgerinnen (m/w/d) dieser schönen, alten Stadt.Damit ihr jetzt schon wisst, was 2020 passiert.Wir geben euch noch einen guten Vorsatz für das neue Jahr mit:Damitan der Kommunalwahl und am Wahlkampf teilnehmen können bedarf es je 470 Unterstützerunterschriften.Gehe alsbald in ein Bürgerbüro in Augsburg und unterschreibe für Lisaund die sehr gute ParteiTu es, damit Augsburg royal wird.