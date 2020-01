Soziales Augsburg 2020+5 – Wie geht´s weiter mit der Charta?

Augsburger Sozialpolitik in den nächsten 5 Jahren



Am 11. Juli 2016 haben Oberbürgermeister Dr. Kurt Gribl und Landrat Martin Sailer gemeinsam mit Dr. Eckhard Eichner (in Vertretung für das Augsburger Hospiz- und Palliativnetzwerk) die Charta zur Versorgung schwerstkranker und sterbender Menschen unterzeichnet und sich damit zu den fünf Leitsätzen der Rechte sterbender Menschen bekannt.



Doch was heißt dies konkret für den/die zukünftige/n Oberbürgermeister/in in Augsburg? Welche Schwerpunkte, welches Konzept und welche Vorstellung werden die nächsten Jahre hinsichtlich der Fürsorge und Versorgung sterbender Menschen in unserer Stadtkommune auf Basis dieser Verpflichtung verfolgt und realisiert?



Mit unseren Oberbürgermeisterkandidat*innen wollen wir in einen politischen Meinungsaustausch eintreten und hoffen, dass dies zu einem Entwicklungsprozess beiträgt, der die Zukunft prägt.



Wir laden Sie herzlich zu unserem ersten politischen Augsburger Hospiz- und Palliativgespräch ein.