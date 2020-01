36. Landkreismeisterschaft im Riesentorlauf

Augsburg: Landratsamt | Am Sonntag, 1. März 2020, findet die 36. Landkreismeisterschaft im Skigebiet Spieserlifte Unterjoch in Bad Hindelang statt. Der Skiclub Königsbrunn richtet die Meisterschaft in diesem Jahr aus.

Gefällt mir