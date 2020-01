BVB gewinnt 5:3 gegen den FC Augsburg

BVB-Trainer Lucien Favre reagiert und bringt 20-Millionen-Neuzugang Erling Haaland für Verteidiger Lukas Piszczek. Der 19-jährige Haaland ist die neue Sturmspitze der Dortmunder und wird in der 59. Minute von Sancho geschickt. Keine drei Minuten im BVB-Trikot trifft der Norweger mit Hilfe des Pfostens zum 3:2-Anschlusstreffer.Jetzt wollen es die Gäste aber wissen. Mats Hummels schlägt den Ball nur zwei Minuten später lang nach vorne auf Sancho, der im Strafraum Augsburgs Schlussmann Koubek umkurvt und zum 3:3-Ausgleich einschiebt.Die Zuschauer kommen nun voll auf ihre Kosten. Dortmund hat sich in einen Rausch gespielt und läuft immer wieder auf das Augsburger Tor an. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld läuft Hazard alleine auf Koubek zu, zieht an der linken Seite an ihm vorbei und hat noch einen Fuggerstädter vor dem Tor. Hazard sieht in der Mitte den besser postierten Haaland, der zum 3:4 trifft. Gräfe überprüft zwar eine Abseitsposition, doch der Treffer zählt schließlich.Die 20 Millionen Euro, die die Dortmunder für den jungen Norweger überwiesen haben, scheinen sich gelohnt zu haben. In der 79. Minute bedient Reus den 19-Jährigen, der von der rechten Seite in den Strafraum zieht und Koubek mit einem Schlenzer zum 3:5-Endstand überwindet.Zur Halbzeitpause hätte niemand gedacht, was für ein Spektakel in der zweiten Halbzeit stattfinden wird. Dortmund nutzt seine Chancen schließlich konsequent und bestraft Augsburg für die offenen Räume aufgrund des aggressiven Spiels.Hier die Bilder zum Spiel.