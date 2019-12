Die Fotos: Augsburger Panther - ERC Ingolstadt 3:4 n.V.

Das Derby gegen den ERC Ingolstadt stand am Mittwochabend im Curt-Frenzel-Stadion an. Und auch die dritte Begegnung dieser Saison ging - mit 3:4 nach Verlängerung - verloren (2:0/1:1/0:2/0:1). Bis zum 3:0 dominierte der AEV, anschließend spielte man zu devensiv und brachte damit die Oberbayern zurück ins Spiel - bis zum Ausgleich in der 60. Spielminute und dem Siegtreffer für den ERCI.



5878 Zuschauer sahen im Verlauf der Partie zwei völlig gegensätzliche Gesichter sowohl der Augsburger wie Schanzer.