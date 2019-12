FCA: Alexander Frankenberger übernimmt U19-Mannschaft

Die U19-Mannschaft des FC Augsburg überwintert in der A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest auf einem Abstiegsplatz. Nachdem sich der Verein deshalb von Trainer Sebastian Gunkel trennte, übernimmt Alexander Frankenberger Posten. Als Cheftrainer Nachwuchs kennt er die Mannschaft bereits und ist nun in Doppelfunktion für den FCA tätig.

„Es hat höchste Priorität, dass unsere U19 den Klassenerhalt in der Junioren-Bundesliga schafft und auch in der kommenden Saison in der höchsten Spielklasse spielt. Daher haben wir uns bewusst für eine interne Lösung entschieden“, sagt FCA-Sportdirektor Stefan Reuter.„Nach dem Jahreswechsel werden wir eine konzentrierte Vorbereitung aufnehmen, um uns auf die restlichen Spiele der Saison vorzubereiten. Ich bin absolut überzeugt, dass in der Mannschaft das Potenzial steckt, um den Ligaverbleib zu sichern“, hat Frankenberger großes Vertrauen in sein Team. (pm)