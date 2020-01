Neues Taichi und Qigong Angebot

Das Taijiquan und Qigong der daoistischen Drachentorschule

Long Men Taijiquan

die Schulung der harmonischen Interaktion von Herz, Geist, Körper und innerer Energie

das sanfte Training von Kraft, Beweglichkeit, Koordination, Haltung und Gleichgewicht

die Vertiefung unseres (Körper-) Bewusstseins

sanfte, fließende Bewegungen in einem stillen und friedlichen Geisteszustand

Natürlichkeit und Ungezwungenheit

Long Men Taijiquan ist die Taijiquan Tradition der Drachentorschule des Daoismus und basiert auf der Lehre von Yin und Yang.Die Lehren der Drachentorschule weisen uns einen Weg, wie wir als Menschen ein Leben in Einklang mit unserer inneren Wesensnatur und in Harmonie mit Natur und Mitmenschen führen können.Long Men Taijiquan zeichnet sich aus durchUnterrichtet wird die 13er Kurzform dieses Taijiquan. Ihre Ausübung dauert nicht sehr lange und benötigt nicht viel Platz. Deshalb kann sie sehr gut auch zu Hause praktiziert und als tägliche Übung leicht in den Alltag integriert werden.Ende Januar 2020 startet eine fortlaufende Gruppe, in der man sich langsam Schritt für Schritt in diese Form einarbeiten kann. Das Training wird abwechslungsreich gestaltet und mit Qigong-Übungen und daoistischer Meditation aufgelockert um eine gute Yin-Yang-Balance zu erreichen.am 23.01.2020.Fortlaufendes Taiji-Training ab 30.01.2020, immer donnerstags um 18:30 – 20:00.Beide Termine im Dance Center No1, Beim Glaspalast 1, 86153 Augsburg, 2.OG, Raum Pilates.Weitere Informationen unter www.taijidao-leb-im-jetzt.de