Oli Roy gegen die DEG: 38 zu Null

Zuhause läuft’s halt doch das kleine bisschen besser, das es zum Siegen braucht: Nach zuletzt sieben Auswärtsspielen bei nur einem Heimspiel startet der AEV mit einem 2:0-Erfolg gegen die Düsseldorfer EG ins Doppel-Heimspielwochenende. Scott Kosmachuk und Jaroslav Hafenrichter erzielten vorne die notwendigen Tore, hinten feierte Olivier Roy seinen zweiten Shutout der Saison.

Starkes Penaltykilling und ein Tor vom Geburtstagskind



Wieder auf Platz zehn - am Sonntag kommt Straubing



Das erste Drittel begann flott und war es doch nicht: Siebeneinhalb Minuten lang gab es keine einzige Unterbrechung - kein Foul, kein Icing und kein Save unterbrach den Spielfluss. Trotzdem wurde dem ausverkauften Stadion erst einmal Magerkost verabreicht, denn beide Teams fielen durch viele Fehlpässe auf. Auf Augsburger Seite gab es ein paar mehr, weshalb Oli Roy sich verstärkt auszeichnen konnte bzw. musste. Auch sein Gegenüber Matthias Niederberger hielt tadellos, so dass es beim Stand von 0:0 in die erste Pause ging.Im ersten Drittel hatte auch das Powerplay nichts geholfen, was sich im Mitteldrittel ändern sollte. Zunächst verteidigte der AEV perfekte zwei Minuten lang, dann schlug die Stunde des Geburtstagskindes. Scott Kosmachuk war am Spieltag 26 Jahre alt geworden und sorgte nach einem tollen Pass von Sahir Gill fürs erste Tor des Spiels. Es lief die 32. Minute, als Johannes Johannesen durch das 1:0 wieder mitspielen durfte – elf Sekunden vor Ablauf seiner Strafzeit.Die Schiedsrichter sahen jetzt Fouls abwechselnd auf beiden Seiten, Tore verhinderten das erneut stark verbesserte Penaltykilling der Panther und immer wieder Oli Roy, aber auch Niederberger war in Überzahl kein zweites Mal zu überwinden. Bei fünf gegen fünf klappte es dann: Der AEV befand sich im Momentum nach einem guten aber torlosen Powerplay, als Drew LeBlanc und Pat McNeill für Jaroslav Hafenrichter auflegten: 2:0 nach 36 Minuten.Augsburg zog sich nicht komplett zurück und beließ es nicht ausschließlich beim Mauern, sondern schickte immer wieder zwei Stürmer zum Forechecking. Trotzdem drängte meistens Düsseldorf auf den Anschlusstreffer. Die Schussbilanz war letztlich eindeutig: Düsseldorf hatte 38 Schüsse aufs Augsburger Tor abgegeben, die allesamt geblockt oder von Roy entschärft werden konnten, der AEV prüfte Niederberger nur gut halb so oft – aber von 21 Versuchen landeten zwei im Netz.Wie wichtig dieser Sieg war zeigte sich nach dem Spiel: Wolfsburg war schnell mit 0:2 in Iserlohn hinten gelegen, holte sich durch ein Tor in der Schlusssekunde doch noch drei Punkte am Seilersee ab. Durch Kölns neunte Niederlage in Serie – Negativrekord der Haie! – konnte der AEV die punktgleichen Rheinländer hinter sich lassen, Nürnberg und Wolfsburg liegen nur je zwei Punkte vorn.Weitere Punkte aus den anstehenden Heimspielen am Sonntag gegen das Überaschungsteam Straubing und am Donnerstag in München hängen etwas höher, bevor am nächsten Sonntagnachmittag die Krefelder Pinguine im Curt-Frenzel-Stadion gastieren werden.