Olivier Roy verlängert: "Zweifelsohne einer der besten seines Fachs"

Mit der Vertragsverlängerung von Olivier Roy haben die Augsburger Panther auch in der Saison 2020-21 eine starke Nummer eins im Tor. Seit seinem Wechsel nach Augsburg im November 2017 avancierte Roy zu einem der Top-Goalies der Deutschen Eishockey Liga. Mit starken Leistungen in der vergangenen Saison hatte der 28-jährige Linksfänger großen Anteil am historischen Erfolg der Panther, mit DEL-Halbfinale und CHL-Teilnahme.

Mit einer Fangquote von 92 Prozent, einem Gegentorschnitt von 2,38 und einem Shutout stellt der Kanadier seine Qualitäten zwischen den Pfosten aber auch in dieser Spielzeit erneut unter Beweis. In der Champions Hockey League konnte Roy diese hervorragenden Werte aus der heimischen Liga sogar noch toppen. So steht im europäischen Clubwettbewerb für den Schlussmann bei einem Gegentorschnitt von nur 1,76 eine Fangquote von 94,20 Prozent zu Buche."Oli Roy gibt uns in jedem Spiel die Chance zu gewinnen. Er strahlt eine unglaubliche Ruhe aus und schafft es mit seiner Schnelligkeit immer wieder, beste Chancen scheinbar mühelos zu entschärfen", sagt Panther-Coach Tray Tuomie. Er besteche "mit Konstanz und hat sich zweifelsohne als einer der besten seines Fachs in der DEL etabliert". Im Kampf um die Playoffs werde Roy auch in den noch verbleibenden Hauptrundenspielen ein wichtiger Faktor für das Team, erklärt der Trainer.Oli Roy betont: "Die Augsburger Panther haben mir vor etwas mehr als zwei Jahren die Chance gegeben, mich in der DEL zu beweisen. Ich fühle mich im Club rundum wohl und genieße jedes Spiel mit unseren fantastischen Fans im Rücken. Was wir hier vor allem in den Playoffs und in der CHL für einen Support erfahren durften, war unglaublich. Deshalb ist es mein großes Ziel, dass wir auch dieses Jahr wieder in die Playoffs einziehen. Dafür arbeiten wir als Team jeden Tag hart und haben es im letzten Saisonviertel selber in der Hand." (pm)