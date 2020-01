Philipp Max ist unser Spieler des Monats Dezember

Am Samstag in einer Woche startet der FC Augsburg in die Rückrunde. Gegen Borussia Dortmund können die Augsburger gleich zu Beginn der zweiten Halbsaison beweisen, dass der starke Endspurt in der Hinrunde mehr als ein Strohfeuer war. Aus dem FCA-Dezember liefern wir noch unseren Spieler des Monats nach: Philipp Max.

Der 26-jährige Linksverteidiger war mit seinen vier Toren und einer Torvorlage auf ungewohnter Linksaußenposition maßgeblich daran beteiligt, dass der FCA vor der Winterpause mit drei Siegen im Dezember wichtige Punkte sammeln konnte.