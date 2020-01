Das Foto lebt: Ausstellung Pressefoto Bayern am Augsburger Königsplatz bei LEW

-Anzeige-



1.200 Einsendungen in sieben Kategorien. Eine Rekordbeteiligung verzeichnete der Wettbewerb Pressefoto Bayern des Bayerischen Journalistenverbands (BJV), der 2019 zum 20. Mal durchgeführt wurde. Eine Fachjury wählte die besten Fotos aus den Kategorien Tagesaktualität, Bayern, Land & Leute, Serie, Kultur, Sport, Umwelt & Energie sowie Newcomer Award aus.

Rund 80 der besten Wettbewerbsfotos zeigt die Ausstellung Pressefoto Bayern, die in diesem Jahr in mehreren bayerischen Städten gezeigt wird.



In Augsburg ist die Ausstellung von Mittwoch, 5. Februar bis Freitag, 28. Februar in der LEW Energiewelt, direkt am Augsburger Königsplatz (Schaezlerstraße 3) zu sehen.



Die Öffnungszeiten sind: Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 9 bis 17 Uhr sowie Donnerstag von 9 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.