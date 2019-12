Das große Weihnachtsfest - und " Der Tag danach " ......

war das Thema im Weihnachtsgottesdienst am zweiten Feiertag in der Kirche St. Piusin Haunstetten.Herr Pfarrer M. Cilic schilderte eindrucksvoll von den Wandlungen, die sich im Leben derMenschen vollziehen können - und wie sich die Stellung in der Gesellschaft grundlegend umkehren kann, -- gefragt ist "Geduld", - Geduld mit sich und seinen Mitmenschen.Musikalisch begleitet wurde die Weihnachtsmesse mit der     "Kurzen lateinischen Messe" v. J. Jaumannund dem sehr bekannten Lied " Heilige Nacht " v. J. F. Reichardt