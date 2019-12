Die Scheu überwinden - Laptop-Kurs für ältere Menschen

„Da blick ich nicht durch!“ Für ältere Menschen ist der Umgang mit Computer und Laptop manchmal mit großer Unsicherheit verbunden. Viele trauen sich nicht zu, das Ganze zu verstehen.

Im Laptop-Grundlagen-Kurs im Stadtteilzentrum Haunstetten des Bayerischen Roten Kreuzes, Kreisverband Augsburg-Stadt, werden solche Ängste Schritt für Schritt abgebaut. In dem Kurs, der am Montag, 13. Januar, startet, trainieren Senioren an drei Kurstagen jeweils von 14 bis 17 Uhr alle wichtigen Techniken zur Bedienung eines Laptops. Wer keinen eigenen Laptop besitzt, dem kann auf Anfrage ein Gerät gestellt werden. Die Laptops sollten über das Betriebssystem Windows 10 verfügen.Der Kurs findet im BRK-Stadtteilzentrum Haunstetten, Johann-Strauß-Str. 11, statt und kostet 30 Euro inklusive Begleitbuch. Die Kurstermine: Montag, 13., 20. und 27. Januar, jeweils 14 bis 17 Uhr. Anmeldung bei Verena König unter Tel. 0821 - 808 77 34.