Ein Platz für alles und alle – das Stadtteilzentrum Haunstetten

Im Stadtteilzentrum des Bayerischen Roten Kreuzes in der Johann-Strauß-Straße 11 in Haunstetten haben ernste, herausfordernde, aber auch leichte, beschwingte Themen und Tätigkeiten ihren Platz. Willkommen sind alle Altersgruppen und Nationen. Das Programm im Februar:

Für alle Altersstufen

Für Frauen

Für Senioren



Nachhaltiger leben, wie kann das gelingen? Beimam Mittwoch, 19. Februar, von 19.30 bis 21 Uhr geht es diesmal um das Thema „Minimalismus, endlich ausmisten“. Anmeldung und mehr Informationen unter nachhaltiges.haunstetten@yahoo.com.Am Donnerstag, 27. Februar, ab 18 Uhr lädt diealle Altersstufen ein, die Freude am Singen haben! Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen bei der sozialen Fachberatung für Senioren unter Tel. 0821 - 808 77 33.Dietrifft sich alle zwei Wochen am Donnerstag um 19 Uhr, diesen Monat am 13. und 27. Februar. Die Gruppe arbeitet auf Augenhöhe nach dem Prinzip „Betroffene helfen Betroffenen“. Mehr Informationen bei Ernst Seeger, Tel. 0177 - 337137.Fragen zu Handy oder Smartphone? Bei derwerden im Rahmen einer kostenlosen Einzelberatung grundsätzliche Fragen und spezielle Probleme geklärt. Terminvereinbarung unter Tel. 0821 - 808 77 34.Beim interkulturellen Frauenfrühstück am Freitag, 14. Februar, von 9 bis 11 Uhr wird wieder am Buffet gemeinsam geschlemmt. Die Teilnehmerinnen sollten eine Kleinigkeit mitbringen. Weitere Informationen und Anmeldung bei Verena König unter Tel. 0821-808 77 34.Beimam Dienstag, 11. Februar, von 14 bis 16 Uhr wird diesmal gemeinsam Fasching gefeiert. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Infos bei Beatrix Rozanski unter Tel. 0157 - 74 64 15 16.Tanzen ist ein Jungbrunnen - immer montags von 14 bis 15.30 Uhr werden beimKreis- und Paartänze getanzt, für die man keine Vorkenntnisse braucht. Einsteiger sind jederzeit willkommen! Anmeldung und weitere Informationen bei Anna Haugg unter Tel. 0821- 90 89 595.Auch im Alter fit bleiben - jeden Dienstag von 10.30 bis 11.30 Uhr findet einin der Albert-Einstein-Schule statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Infos gibt es bei Maria Elsner unter Tel. 0821 - 84334.