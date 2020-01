Kurs: Starke Eltern, starke Kinder

Wie kann ich das Selbstwertgefühl meines Kindes stärken und es in seiner Entwicklung unterstützen? Wie kann ich besser für meine Bedürfnisse sorgen? Und wie können wir die Kommunikation in unserer Familie verbessern? Mütter, Väter und alle, die sich mit solchen und ähnlichen Fragen beschäftigen, sind zu dem Kurs, der an acht Freitagen stattfindet, eingeladen. Die Teilnahme ist kostenlos.An acht Freitagen: 7.,14., 21.Februar und 6., 13., 20., 27. März sowie 3. April, jeweils von 9 bis 11.15 Uhr.Familienstützpunkt MGT Haunstetten im BRK-Stadtteilzentrum Haunstetten, Johann-Strauß-Straße 11.