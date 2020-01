Sudetendeutsche und Bund der Vertriebenen auf der AFA

präsentieren sich auf der Augsburger Frühjahrsausstellung afaDank der Zusammenarbeit der Braunauer Heimatgruppe, desReichenberger Heimatkreises, der Sudetendeutschen Landsmannschaft Königsbrunn / Wehringen (Klosterlechfeld) und des SL Kreis Verbandes Augsburg Land und des Bundes der Vertriebenen Augsburger Land, sowie durch Leihgaben des Bundesverbandes der Sudetendeutschen Landsmannschaft präsentieren sich die Vertriebenenverbände und Landsmannschaften vom 24. Januar 2020 bis 28. Januar 2020in Halle 1 Stand E 19 bei der Augsburger Frühjahrsausstellung. Die Projektleiter Kreis Obmann Kurt Aue von der Kreisgruppe Augsburger Land und Kreisvorsitzender des BdV Kreis Verband Augsburger Land und Leo Schön verkaufen unter anderem auch Eintrittsplaketten für den Sudetendeutschen Tag und informieren auch in Workshops und Infoveranstaltungen über die Vertreibung. Auch der BdV präsentiert sich in Wort und Schrift. BdV Bezirksobmann Schwaben Andreas Jäckel, MdL wird am Stand Rede und Antwort stehen.