45-Jähriger spuckt Polizisten ins Gesicht

Polizisten ermittelten in Lechhausen im Falle einer Unfallflucht. Dabei wurden sie unvermittelt attackiert.

Am frühen Neujahrstag, gegen 5 Uhr, begab sich eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Augsburg-Ost in die Waterloostraße. Die Beamten wollten im Falle einer Unfallflucht Zeugen vernehmen.Als ein 45-Jähriger, der sich am Erdgeschossfenster seiner Wohnung befand, zur Verkehrsunfallflucht befragt wurde, spuckte er unvermittelt einem 33-jährigen Polizisten ins Gesicht und beleidigte die Streifenbesatzung.Die Beamten betraten daraufhin die Wohnung. Der 45-Jährige versuchte, den beiden Polizisten einen Kopfstoß zu verpassen. Die Beamten konnten dies jedoch verhindern.Der aggressive Mann wurde in Gewahrsam genommen. Die Polizisten blieben unverletzt. (pm)