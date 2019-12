Feuerwerkskörper in der Hammerschmiede auf Auto geworfen

Das Auto einer 35-Jährigen ist am Samstag in der Hammerschmiede von einer Straßenüberführung aus mit einem Feuerwerkskörper beworfen worden.

Die Frau war gegen 19.38 Uhr mit ihrem Pkw in der Mühlhauser Straße in Richtung stadtauswärts unterwegs. Auf Höhe einer landwirtschaftlichen Überführung explodierte unvermittelt ein Feuerwerkskörper im Frontbereich ihres Pkws.Offenbar warf diesen ein bislang Unbekannter von der Überführung hinunter auf die Straße. Durch die Funken und den Knall erschrak die Frau, konnte aber ihr Auto auf der Fahrspur halten. Die 35-Jährige und ihre drei Kinder blieben unverletzt. Am Auto entstand geringer Sachschaden.Trotz der sofort eingeleiteten Fahndung konnte kein Verantwortlicher mehr festgestellt werden. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet Zeugen, sich unter Telefon 0821/323-2310 zu melden. (pm)