Unfall auf der A8: Motorhaube öffnet sich bei voller Fahrt

Ein 27-jähriger Autofahrer hatte am Montagmorgen wohl einen Schutzengel mit an Bord, als er gegen 7:45 Uhr die A 8 in Richtung München befuhr.

Bei voller Fahrt öffnete sich plötzlich die Motorhaube seines weißen Opel Astra und schlug auf die Windschutzscheibe. Der 27-Jährige konnte seinen Wagen noch vom mittleren Fahrstreifen auf den Standstreifen lenken und abbremsen. Von dort aus brachte sich der Autofahrer schließlich hinter einer Schutzplanke in Sicherheit, nachdem er sein Fahrzeug mit eingeschaltetem Warnblinker abgestellt hatte.Laut Polizeiangaben wurden weder der Opel-Fahrer noch andere Personen verletzt. Glücklicherweise kam es auch zu keinen Folgeunfällen. (pm)