Helferschulung der Sozialstation Lechhausen.

Augsburg: Caritas - Sozialstation |

Die Sozialstation Augsburg-Lechhausen e.V. bietet vom 11. Februar bis zum 5. Mai eine Schulung für Helferinnen und Helfer im Bereich „Demenz“ an. Die Veranstaltung findet in der Sozialstation in der Kantstr. 4 in Lechhausen statt. Es sind verbindlich 10 Abende jeweils dienstags von 17 Uhr bis 19.30 Uhr vorgesehen. In den 40 Stunden werden Themen wie Kommunikation, Umgang bei Demenz, rechtliche Aspekte und Einblicke in der Krankheitslehre vermittelt. Erfahrene Dozenten begleiten die Teilnehmer. Anmeldung: Ivan Derkac Mob: 01578-606 7339 Anmeldeschluss ist wegen der begrenzten Teilnehmerzahl der 5.02.2020